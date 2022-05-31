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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken mesaj: Türk Ordusu ile birlikte savaşacağız

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken mesaj: Türk Ordusu ile birlikte savaşacağız

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir askeri operasyon başlatma sinyali vermesinin ardından bölgedeki muhalif gruplardan Türkiye'ye destek mesajları geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat açıklamaları sonrasında Suriye'deki muhalif gruplar, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu.

Muhalif grupların temsilcileri Türkiye'nin askeri operasyonuna katılmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıkladı. Yüzbaşı Abdülrezak "Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türk ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var" dedi.



HEDEF TEL RIFAT VE AYN EL-ARAB
Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, "Türkiye'nin iki hedefi var, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyad'a bağlantı sağlar" yorumunu yaptı.

Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir isim ise, Ankara'nın gerçekleştireceği askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türk yetkililerle temas içerisinde olduklarını söyleyerek, "İkinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, geçen hafta Türkiye'nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde bu bölgelerde "terörist tehditler" olarak nitelendirdiği gruplarla savaşmak için güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni askeri harekât düzenleyeceğini söylemişti.

Türkiye 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısına yönelik 4 sınır ötesi harekât gerçekleştirdi. 900 kilometrelik sınırın yarısında kontrolü sağladı.

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