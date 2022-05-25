Suriye’de terör temizliği! Hazırlıklar tamam işte 4 hedef
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “güvenli bölgeye operasyon” açıklamasıyla gözler yine Suriye’de. Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’ oluşturmak için 2016’dan itibaren 4 büyük harekat düzenleyen Türkiye, beşinci harekatın da hazırlıklarını tamamladı. Yeni harekatın muhtemel hedefleri halen PKK/YPG işgali altında bulunan Tel Rıfat, Ayn-El Arap, Ayn İsa ve Münbiç.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" sözleriyle Suriye'ye yeni bir askeri operasyon sinyali verdi.
Suriye'de son duruma ilişkin edinilen bilgilere göre, Ankara'nın "Mutabakatlara uyuyoruz, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz" şeklindeki çağrılarına rağmen teröristler, sivillere ve Türk askeri birliklerine saldırı arayışını sürdürüyor.
Türkiye, buna karşılık terörden arındırılması gereken 30 kilometrelik hatta her terörist unsurun meşru hedef olduğunu bildirdi.
HAZIRLIKLAR TAMAM İŞTE 4 HEDEF
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun muhtemel hedefleri arasında Tel Rıfat, Ayn-El Arap (Kobani), Ayn İsa ve Münbiç var. 4 bölgenin de temizlenmesiyle Rasulayn'dan Afrin'e kadar tüm bölge terörden arındırılmış olacak. Harekatta en kritik önemli Tel Rıfat taşıyor. Terör örgütü PKK, Tel Rıfat'ı adeta üs olarak kullanıyor. Türkiye'nin terörden temizlediği Kasaba, Afrin, Azez, Cerablus bölgelerin yapılan saldırılar buradan planlanıyor. Yine bomba yüklü araç ve EYP'ler de buradan temin ediliyor.
ÇEKİLMEDİLER
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 17 Ekim 2019 günü Türkiye ile ABD arasında Ankara'da imzalanan 13 maddelik mutabakat muhtırasının gerekleri yerine getirilmedi. Mutabakata göre 5 gün içinde bölgeden çekilmesi gereken terörist PKK/YPG unsurları bölgeden çekilmedi. Türkiye'nin harekât bölgelerine yönelik roket saldırıları ve terörist sızmalar Ekim 2019'dan bu yana devam etti.
ÖRGÜTE DESTEK
Ocaktan bu yana harekât bölgelerine terör örgütü tarafından 300 civarı taciz gerçekleştirildi. Birliklerin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınırken, Mehmetçik teröristlere anında karşılık verdi. Mutabakatla belirlendiği üzere terör örgütü YPG'nin ağır silahları toplanmadı ve bölgedeki YPG mevzi ve tahkimatları imha edilmedi. Mutabakatın aksine Batı, terör örgütü PKK/YPG'ye, terör örgütü DEAŞ'la mücadele ettiği bahanesiyle verdiği desteği artırdı.
MUTABAKATA UYULMADIĞI NET!
ANKARA, mutabakatın şartlarının yerine getirilmediğini belge ve görüntülerle net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Ekim mutabakatı, Türkiye'ye taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde harekâta kaldığı yerden devam etme hakkına sahip olduğu maddesini de içeriyor.
RUSYA ÇEKİLDİ İRAN YERLEŞTİ
16 Şubat 2016'da PKK tarafından işgal edilen bölge daha önce de gündeme gelmiş, ancak terör örgütü Rusya ve rejimi bölgeye davet etmişti. Bölgede gözlem noktaları kuran Rusya, terör saldırılarını önleme sözü verince operasyon ertelenmişti. Rusya bu konudaki taahhütlerini yerine getirmedi. Geçtiğimiz nisan ayına kadar Tel Rıfat'ta ciddi bir askeri varlık gösteren Rusya, Ukrayna savaşının ardından bölgedeki askerlerini çekti. Çekilmeyle birlikte buraya İran destekli milisler yerleştirildi. Bu durum Türkiye'nin olası harekatını hızlandırdı.
TERÖRİSTLER PANİKTE
Ayn-El Arap da istikrarsızlık kaynağı olan bir diğer bölge. Buradan da sık sık Türkiye'deki sınır karakollarına ve Suriye içindeki Milli Ordu hedeflerine saldırılar düzenleniyor. Son dört yıldır Türkiye'nin olası harekatına karşı şehrin altını tünellerle oyan PKK'nın son günlerde yeniden hareketlendiği belirtiliyor.
BUGÜNE KADAR 4 HAREKAT YAPILDI
Türkiye daha önce bölgeye 4 harekat düzenledi. 24 Ağustos 2016'te başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 15 kilometrekarelik alan DEAŞ'tan, Mart 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 bin km alan PKK'dan, Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı da 4 bin kilometrekare alan yine PKK'dan temizlendi.
2,5 MİLYON SURİYELİNİN DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAR
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Üyesi Yusuf Mahli, olası operasyonun güvenli ve gönüllü dönüşler için büyük fırsat olacağını söyledi. Bölgenin terörden arındırılmasını desteklediğini ifade eden Mahli, "O bölgelerde de güvenliğin sağlanması ve zemin hazırlanması durumunda 2,5 milyonu yakın insan Türkiye'den gönüllü olarak Suriye'ye dönebilir" dedi.
MÜNBİÇ'TE 3 BİN TERÖRİST
Muhtemel operasyon bölgeleri arasında yer alan Münbiç, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırıların planlandığı merkezlerden birisi. Bölgede sayıları zaman zaman artsa da 3 binden fazla teröristin olduğu tahmin ediliyor. Münbiç'te Arap gençler, zorla silah altına alınıp Suriye Milli Ordusu'na karşı ön cepheye sürülüyor. Ayrıca örgütün dron eğitim merkezlerinden birisi de bu bölgede buluyor. 2016 öncesinde yüzde 99'u Arap olan ilçenin nüfusu 2 milyonu buluyordu.
DEAŞ ve PKK saldırıları sonrası nüfus 100 binin altına indi. Son dönemlerde de Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu unsurları 10 bine yakın askerle şehri kuşatmış ancak şehre Rusya bayrakları çekilince operasyon ertelenmişti. Terör örgütü bu bölgelerden sık sık sızma girişiminde buluyor.
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