Suriye’de terör temizliği! Hazırlıklar tamam işte 4 hedef

RUSYA ÇEKİLDİ İRAN YERLEŞTİ

16 Şubat 2016'da PKK tarafından işgal edilen bölge daha önce de gündeme gelmiş, ancak terör örgütü Rusya ve rejimi bölgeye davet etmişti. Bölgede gözlem noktaları kuran Rusya, terör saldırılarını önleme sözü verince operasyon ertelenmişti. Rusya bu konudaki taahhütlerini yerine getirmedi. Geçtiğimiz nisan ayına kadar Tel Rıfat'ta ciddi bir askeri varlık gösteren Rusya, Ukrayna savaşının ardından bölgedeki askerlerini çekti. Çekilmeyle birlikte buraya İran destekli milisler yerleştirildi. Bu durum Türkiye'nin olası harekatını hızlandırdı.