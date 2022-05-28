Suriye’de yeni harekat mı olacak? Olası harekatın hedefleri neresi?

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın öne çıkanlar:

"Ne olduğunu iyi anlamak lazım. Suriye'nin kuzeyini kim kontrol ediyor? Neden ABD ve Rusya Türkiye ile yapılan mutabakata uymuyor? Biz müttefikimiz olan ABD ile 30 kilometre derinlikte güvenli bölge için anlaşmıştık. Ama buna rağmen ABD bu mutabakata uymadı. Hala Amerikan askerleri bu bölgede. Burada Türkiye'nin istikrarı bozuluyor.