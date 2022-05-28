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Suriye'de yeni harekat mı olacak? Olası harekatın hedefleri neresi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Suriye’de yeni harekat mı olacak? Olası harekatın hedefleri neresi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde konuşlu bulunan PKK/YPG’li teröristlere yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi. Peki harekat ne zaman yapılacak? Hangi bölgelere yönelik olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın öne çıkanlar:

"Ne olduğunu iyi anlamak lazım. Suriye'nin kuzeyini kim kontrol ediyor? Neden ABD ve Rusya Türkiye ile yapılan mutabakata uymuyor? Biz müttefikimiz olan ABD ile 30 kilometre derinlikte güvenli bölge için anlaşmıştık. Ama buna rağmen ABD bu mutabakata uymadı. Hala Amerikan askerleri bu bölgede. Burada Türkiye'nin istikrarı bozuluyor.

Türkiye her gün 850 kilometre sınırdan saldırı mı bekleyecek? Böyle bir şey asla kabul edilemez. Bu Türkiye'nin sınır güvenliği meselesi ve ABD ve Rusya anlaşmanın gereklerini yerine getirmedi. Eğer bu şartlar yerine getirilmiyorsa hukuken geçersiz oluyor. Bundan mağdur olan devletin kendini savunma hakkı var. Türkiye burada meşru müdafa hakkına sahiptir.

Sözleşmelere göre devletler sınırları birlikte korumak zorundadır. Mesela Irak bunu yapamıyor ve buraya PKK giriyor. Türkiye hem Erbil yönetimi hem de Bağdat yönetimi ile mutabakat yaparak buralarda operasyon yapıyor. Suriye tarafında ise Türkiye 2011 yılından beri oldu-bitti ile karşı karşıya kalıyor. Şu anda Suriye topraklarının yüzde 43'ü PKK tarafından işgal edilmiş durumda.

Bu sınırlardan bize saldırı yapılıyor. ABD'nin söz verdiği halde bölgeyi boşaltmaması aynı zamanda Tel Rıfat bölgesinde PKK'nın bulunması buraları saldırı noktaları haline geldi. Bu sınırlarda Fransa'nın Lafarge firması tüneller yapmaktan kendi iç hukukunda yargılanıyor.

Fırat'ın doğusuna yerleşmiş bir PKK var ve ABD askeri bunlarla nöbet tutuyor. Bu durum çok acı. ABD 'endişeliyiz' diyor, biz de 'endişeliyiz' bu durumdan. Biz ABD sınırında Meksikalı teröristlere silah yardımı yapsak ve bu silahlarla ABD vatandaşları hayatını kaybetse durum tamam olarak budur. ABD unutmamalıdır. 11 Eylül'den sonra ABD'ye ilk desteği veren Türkiye'dir. Türkiye terörle mücadelede ABD'nin yanında olmuştur.

Bölgede ABD'nin uçakları ile ABD askerleri var ve Türkiye buraya hava harekatı yapamıyor. Bizim güvene aldığımız bölgelerin altından sızma girişimi yaparak askerimizi şehit ediyorlar. Türkiye bu operasyonu yapmak zorunda. Burada tarihi bir oyun var. Sevr'e kurulamayan (defacto) PKK devletini kurmak istiyorlar. Tam 100 sene sonra bunu yapmak istiyorlar.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları yapıldı ve bölgede Tel Rıfat kaldı. Buradaki geçişle İdlib'deki sivillere zarar veriyorlar. PKK'nın M4 karayolunu kontrol etmesi lojistik destek sağlıyor. Buradan bakıldığında anlaşılacağı üzere fiilen bir terör devleti kurulmak isteniyor. Rusya bölgeden çekiliyor ama ABD Suriye'yi parçalamak istiyor."

İşte Türkiye’nin hedefi İŞTE TÜRKİYE'NİN HEDEFİ
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