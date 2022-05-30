Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Suriye'ye harekatın kodları ne? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Bizim derdimiz lokomotifle!

ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI: HAYIRDIR SİZE NE?

Bir diğer tarafıyla Sayın Erdoğan'ın işte 1 milyon insanın tekrar ülkelerine dönmesi için Suriye'de ortaya koyacağı yerleşim alanları, bu ortalığı ayağa kaldırdı. Hem YPG/PKK tarafını ayağa kaldırdı, hem rejim tarafını hem de DEAŞ tarafını ayağa kaldırdı hem de çok ilginç bir şekilde Irak tarafını ayağa kalktı.

Size ne? Hayırdır? O yüzden insanların gerçek toprak sahiplerinin topraklarına dönmesini istemeyen son derece farklı güç odakları var. O yüzden bu harekatın ne kadar değerli olduğu ortaya koyacak etkinin ne kadar değerli olduğu aslında ortaya çıkan tepkilerle çok rahatlıkla anlaşılabiliyor.