Harekat ne zaman başlayacak? Olası harekat Suriye’nin kuzeyinde hangi bölgelere yapılacak?

Türkiye'nin neden bu operasyonu yapacağını iyi anlamak gerekiyor. Elbette o noktada son dönemde artan saldırılar oldu. Burada hem askerlerimiz hem siviller hedef alındı. Türkiye burada kendi güvenliğini kendi sağmak durumunda. ABD ve Rusya'ya rağmen bu operasyonları 4 defa yaptı, 5. harekatı yapmayı da planlıyor. Buradan geri dönüş olduğunu düşünmüyorum.