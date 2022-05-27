Harekat ne zaman başlayacak? Olası harekat Suriye'nin kuzeyinde hangi bölgelere yapılacak?
Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada Suriye yapılacak yeni harekatın sinyali verildi. Terör kaynağından temizlenecek. Öte yandan ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen YPG/PKK sınırdan çekilmedi. Yeni harekat sinyalinin ardından ABD ise operasyondan rahatsız olduğunu açıkladı. Peki operasyon Münbiç ve Tel Rıfat'a mı? YPG/PKK hangi noktalardan saldırıyor? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Suriye sınırından son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktarırken A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Mesut Şöhret önemli değerlendirmelerde bulundu.
Dün akşam kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride Suriye'nin kuzeyine planlanan yeni harekata vurgu yapıldı. Harekatların komşuların da huzur ve güvenliğine katkı sağlayacağına dikkat çekildi. ABD ise bu operasyondan rahatsız olduğunu açıkladı.
Olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyonlardan neden rahatsız? Gelişmeleri Dr. Mesut Şöhret şöyle değerlendirdi:
"ABD'nin Suriye yapılacak operasyondan rahatsız olmasının nedenleri var. Çünkü kendisinin orada çalıştığı bir örgüt ya da ekibin zarar görmesini istemiyor. Türkiye'nin olası bir operasyonun direkt olarak bu örgütle çatışma halinde olacağından ABD bunun olmasını istemiyor.
Zaten bilindiği üzere ABD yıllardır bunlara silah yardımı ve gerekli her türlü desteği veriyor. İşte ABD bu örgüt üzerindeki kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle yapılacak olan harekattan ABD'nin rahatsız olması son derece normal bir durumdur.
Türkiye'nin neden bu operasyonu yapacağını iyi anlamak gerekiyor. Elbette o noktada son dönemde artan saldırılar oldu. Burada hem askerlerimiz hem siviller hedef alındı. Türkiye burada kendi güvenliğini kendi sağmak durumunda. ABD ve Rusya'ya rağmen bu operasyonları 4 defa yaptı, 5. harekatı yapmayı da planlıyor. Buradan geri dönüş olduğunu düşünmüyorum.
ABD ve Rusya tarafından verilen sözler tutulmuyor. Tel-Rıfar ve Mümbiç'in boşaltılması ya da buralardan bir saldırı yapılmaması gerekiyordu. ABD ve Rusya bu konularda verdiği sözleri yerine getirmedi. Böyle olunca da harekat olasılığı ortaya çıktı. Bunun sorumlusu Türkiye değil."
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