Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Suriye'nin kuzeyine operasyon planı ABD'yi rahatsız etti!
Başkan Erdoğan’ın Suriye’nin güvenli bölge olması için son Kabine Toplantısı’nda bahsettiği ve MGK’da da altını kalın harfler ile çizildiği Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon planı daha aradan 1 gün geçmeden ABD’yi yerinden hoplattı. Türkiye’nin kararlı duruşu sonrası ABD'den skandal bir demeç geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Çok endişeliyiz. SDG güçleriyle temas halindeyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır" çıkışını yaptı. Diğer yandan ABD’nin tırlar dolusu silah yardımı yaptığı terör örgütü YPG/PKK’yı da büyük panik sardı.
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik verdiği operasyon sinyalinin ardından açıklamalarda bulundu.
'Çok endişeli' olduğunu ifade eden Kirby, "Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır. Suriye'deki partnerimiz SDG ile günlük temas halindeyiz" şeklinde konuştu.
MGK'DAN YENİ HAREKAT VURGUSU
Başkan Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın ardından da yeni bir harekatın sinyali verildi ve güney sınırlarında icra edilen ve edilecek harekatların komşuların toprak bütünlüğünü hedef almadığı vurgulandı.
ERDOĞAN SİNYALİ KABİNE'DE VERDİ: HAZIRLIKLAR TAMAMLANINCA BAŞLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş, Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurmuştu.
Başkan Erdoğan harekata ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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