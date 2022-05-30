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Suriye'nin kuzeyine operasyon nasıl olacak? Harekat hangi bölgelere yapılacak?

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 16:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan dönüşü “Bir gece ansızın tepelerine bineriz” açıklamasının ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Milli Suriye Ordusu hazırlıklarını tamamladı ve TSK’ya destek olmak için bekliyor. TSK ise gelecek emir ile yeni harekat başlayacak. Peki harekat hangi bölgelere yapılacak? Terör kampları nasıl temizlenecek? Operasyon nasıl yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Tör değerlendirdi.
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