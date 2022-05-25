Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon sinyali ABD'yi endişelendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Suriye'ye yönelik yeni opersyon sinyalini vermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'den açıklama geldi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenleme planlarından "derin endişe" duyduklarını açıklayan Price, böyle bir adımın bölgede istikrarı zayıflatacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Suriye'ye operasyon sinyali vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "Suriye'nin kuzeyinde artan olası askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkilerine ilişkin rapor ve tartışmalardan derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
"OPERASYON BÖLGEDEKİ İSTİKRARI ZAYIFLATIR"
Türkiye'nin güneydeki sınırlarına ilişkin güvenlik endişelerinin farkında olduklarını belirten Price, "Ancak herhangi yeni bir operasyon bölgesel istikrarı daha da zayıflatır, ABD güçlerini ve DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun mücadelesini riske atar" şeklinde konuştu.
"MEVCUT ATEŞKES HATLARI KORUNMALI"
ABD'nin Türkiye'den, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonların durdurulması dahil Ekim 2019'da varılan anlaşmaya uymasını beklediğini ifade eden Price, "Herhangi bir gerginliğin tırmandırılmasını kınıyoruz. Mevcut ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz" dedi.
ERDOĞAN'DAN SURİYE'DE OPERASYON SİNYALİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenlenebileceğine işaret ederek, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Erdoğan, Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında konuyla ilgili kararların alınacağını da sözlerine eklemişti.
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