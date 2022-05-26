Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali vermişti! İşte yeni operasyon planı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın '30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturucağız' sözleriyle sinyalini verdiği Suriye'ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basılacak.
Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe vurmaya devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de barış ve güvenli bölgelerin tesisi için operasyon sinyali vermişti.
Bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Suriye'ye yeni operasyon masaya yatırılacak, tarihi kararlar alınacak!
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye'nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye'ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak.
Harekâtın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ'lı teröristler. PKK/YPG'nin cezaevlerindeki DEAŞ'lıları ailelerini esir alarak Türkiye'de eylem yapma şartıyla bırakması da harekâta etken maddelerin başında yer alırken, harekâtla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.
MGK ZİRVESİNDEN TARİHİ KARARLAR ÇIKACAK
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı önemli saha tespitleri de MGK'da ele alınacak. Buna göre, harekâtın kapsamı, bölgede bulunan terörist sayısı, YPG mevzileri, YPG ağır silahlarının bulunduğu bölgeler gibi maddeler de Milli Güvenlik Kurulu'nda anlatılacak.
Topçu birlikleri ve özel kuvvetler unsurlarının bölgeye yerleşmesinin ardından F-16'lar ile yapılacak hava harekâtında hedefler yerli ve milli mühimmatlarla vurulacak
İHA ve SİHA'lar ise harekâtta kilit rol oynayacak. İHA'lar sahadaki birliklerin havadaki gözü olacak.
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