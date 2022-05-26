Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali vermişti! İşte yeni operasyon planı

MGK ZİRVESİNDEN TARİHİ KARARLAR ÇIKACAK

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı önemli saha tespitleri de MGK'da ele alınacak. Buna göre, harekâtın kapsamı, bölgede bulunan terörist sayısı, YPG mevzileri, YPG ağır silahlarının bulunduğu bölgeler gibi maddeler de Milli Güvenlik Kurulu'nda anlatılacak.