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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: ABD ile sorunları çözmek istiyoruz

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar: ABD ile sorunları çözmek istiyoruz

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York’taki Türk Evi’nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı’nda hitap etti. Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile görüş ayrılıklarını, sorunları çözmek istiyoruz." dedi.

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