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İstanbul’daki çınar katliamı sonrası İzmir’de palmiyeler kesildi

İzmir Kültürpark'taki toplam 15 palmiye, böcek sardığı iddiasıyla büyükşehir belediyesi tarafından kesildi. Bölgede katledilen ağaçların sayısı 100'e yaklaştı. Peki ağaçlar kurtarılabilir miydi? Detayları A Haber ekibinden Tayfun Er aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:41
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İstanbul’daki çınar katliamı sonrası İzmir’de palmiyeler kesildi

İstanbul'daki çınar katliamı sonrası İzmir'de palmiyeler kesildi.

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İstanbul’daki çınar katliamı sonrası İzmir’de palmiyeler kesildi

En son Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki alanda 15 palmiye kesildi.

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İstanbul’daki çınar katliamı sonrası İzmir’de palmiyeler kesildi

Kültürpark'ta bunun dışında kurumaya yüz tutan palmiyelerin de olması dikkat çekti.

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İstanbul’daki çınar katliamı sonrası İzmir’de palmiyeler kesildi

Bu şekilde kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmemesi ve kesilen ağaçların köklerinin kütük olarak bırakılması da tepkiye neden oldu.

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İstanbul’daki çınar katliamı sonrası İzmir’de palmiyeler kesildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mısırlı, "Tedbir ve çözümler hiçbir şekilde yapılmadı" dedi.