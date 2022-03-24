24 Mart 2022, Perşembe
İstanbul’daki çınar katliamı sonrası İzmir’de palmiyeler kesildi
İzmir Kültürpark'taki toplam 15 palmiye, böcek sardığı iddiasıyla büyükşehir belediyesi tarafından kesildi. Bölgede katledilen ağaçların sayısı 100'e yaklaştı. Peki ağaçlar kurtarılabilir miydi? Detayları A Haber ekibinden Tayfun Er aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:41
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