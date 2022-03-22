SON DAKİKA! CHP'li İBB'nin kestiği çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
Son dakika haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından gizlice ve yasal izin olmadan Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine tepkiler sürerken, çınarların kesilmesinin perde arkasına ilişkin şoke eden iddialar gündeme geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından gizlice ve yasal izin olmadan Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine tepkiler sürerken, çınarların kesilmesinin perde arkasına ilişkin şoke eden iddialar gündeme geldi.
İstanbul Çevre Konseyi Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'ın peyzaj şirketi sahibi olduğunu ve yeni bir çınar fidanı fiyatının 20 bin TL olduğunu belirterek, "Çınarların kesilmesinin sebebi peyzaj şirketi mi" diye sordu.
'HEMEN İSTİFA ETMELİ'
SABAH'a konuşan Çetintaş, "Bu ağaçların tedavisi mümkünken ve orman mühendisleri tarafından da bu teyit ediliyorken ağaçları kesmeleri büyük bir katliam. Tarihe tanıklık eden bu ağaçların kesilmesi son derece üzücü" dedi.
Çetintaş, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'ın peyzaj şirketi sahibi olduğunu belirterek şunları söyledi:
Babasıyla birlikte bir fidanlık ve peyzaj şirketi kurdu. Bu durumu asla ve asla inkâr edemezler. Bunu yakın çevresinden de teyit ettirdim. Üniversiteden profesör arkadaşları, 'Kes çınarı dik çınarı' diyor. Öğrendiğim kadarıyla yeni dikilen çınarların fiyatı 20 bin TL civarında. Bu ağaçların nereden temin edildiği konusunda ise bilgi sahibi değiliz. Ağaç A.Ş.'den mi alınıyor, yoksa Çağatay Seçkin'in babasıyla birlikte kurduğu fidanlık ve peyzaj şirketinden mi alınıyor?
Derslerinde 2011'den beri hastalıklı ağaçlara yapılan bakımları, tedavileri anlatan bir kişi olarak bu göreve geldiğinde ilk yapması gereken iş bu anıt ağaçların bakımlarını ve tedavilerini devam ettirmesi olması gerekirdi. Onun yerine farklı işlerle uğraştı. Görevi süresince çınarlara ne bir bakım ne de tedavi yaptırmış.
Şimdi siz hem İBB'de Daire Başkanı olup maaş alacaksınız, hem belediyenin iştiraklerinde de yönetim kurulu üyesi olup maaş alacaksınız, hem profesörlük maaşı alacaksınız ve bir de peyzaj şirketi kuracaksınız. Çağatay Seçkin, savunma yapmak yerine İBB'deki görevinden hemen istifa etmeli.
TEMA'DAN ZORAKİ AÇIKLAMA
Çınar katliamına tam 11 gündür sessiz kalan TEMA Vakfı, SABAH'ın ısrarlı yayınları sonrası zoraki bir açıklamada bulundu. TEMA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada özetle, "Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır. Bu konudaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve görülen lüzum üzerine basın açıklamasının yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
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