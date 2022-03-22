SON DAKİKA! CHP’li İBB’nin kestiği çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?









'HEMEN İSTİFA ETMELİ'

SABAH'a konuşan Çetintaş, "Bu ağaçların tedavisi mümkünken ve orman mühendisleri tarafından da bu teyit ediliyorken ağaçları kesmeleri büyük bir katliam. Tarihe tanıklık eden bu ağaçların kesilmesi son derece üzücü" dedi.

Çetintaş, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'ın peyzaj şirketi sahibi olduğunu belirterek şunları söyledi: