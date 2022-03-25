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CHP'li belediyeler ağaç katliamına devam ediyor! İstanbul ve İzmir'den sonra şimdi de Tekirdağ...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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CHP’li belediyeler ağaç katliamına devam ediyor! İstanbul ve İzmir’den sonra şimdi de Tekirdağ...

Son dakika haberine göre: İstanbul Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesine tepkiler devam ederken, CHP'li belediyeler ağaç katliamlarını sürdürüyor. İzmir Kültürpark'taki toplam 15 palmiye, böcek sardığı iddiasıyla kesildi. Bölgede katledilen ağaçların sayısı 100'e yaklaşırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy’de 100’e yakın ağacı, sebepsiz yere söktü.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde peyzaj çalışması kapsamında Cengiz Topel Caddesi üzerindeki çok sayıda ağacı kökünden söktü.

Çerkezköy ilçesinde Tepe yolu olarak bilinen Cengiz Topel Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan çoğu akasya ağacı olmak üzere yüzlerce ağaç kökünden söküldü. Refüjün bazı noktalarına ise ekiplerce yeni fidanlar dikildi.

Budandıktan sonra kepçe ile yerinden sökülen çok sayıda ağaç, yine kepçe yardımıyla kamyonetin kasasına yüklendi. Sökülen ağaçların Ergene'nin Velimeşe mahallesi tarafına götürüldüğü öğrenildi. Ağaçların kökünden sökülmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Çerkezköy Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Adem İçli, sosyal medya hesabından bulvardaki ağaçların yeşil halini ve şimdiki halini paylaşarak tepkisini dile getirdi. İçli, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy'de ağaç katliamı yapıldı.

Çerkezköy Belediyesi, ilçedeki o güzelim, yemyeşil ağaçların köklerinden sökülmesine nasıl müsaade etti? Cengiz Topel Caddesi'nde 10 yıllık, 15 yıllık ağaçlar koparıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yılların ağaçlarıyla, fidanlar arasında nasıl bir fayda mülahaza etti acaba? Bir ağaç kolay mı yetişiyor. Böyle akla ziyan iş olur mu?" ifadelerine yer verdi.

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