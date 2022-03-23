Süleymanname kitabı Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor
Büyük bir emeğin ürünü olan Süleymanname kitabı sınırlı sayıdaki baskısı ile Çınar Kültür ve Sanat Merkezi yayını olarak sanatseverlerle buluşuyor. Kitabın tanıtım ve sergi açılış programı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 14.00 ' de Çınar Kültür ve Sanat Merkezinin sergi salonunda gerçekleştirilecek. Süleymanname kitabında yer alan eserler Minyatür sanatçısı Özcan ÖZCAN önderliğindeki Minyatür Proje Grubu tarafından vücuda getirilmiştir.
Sanatçılar orijinal eserlere sadık kalarak, çağımızın malzeme ve teknikleriyle çoğunluğu sarayın ilk resmi şehnamecisi Arif Çelebi'nin Süleymannamesinden seçilen minyatürleri yeniden yorumladı. Dönemin belgesi niteliğindeki bu minyatürlerde yer alan tarihi olaylar ve sembolik dil kaynak araştırmalarına dayanarak Ayşe Nur Kapusuz ve Mevlüde Burnaz tarafından kaleme alındı. Böylece 54 minyatür ve bunlar için hazırlanan metinlerle orjinal Süleymannameye bir nazire olarak değerlendirebileceğimiz yeni bir çalışma ortaya çıktı. Kanunî Sultan Süleyman'ın saltanat ve gündelik yaşam serüvenini, saray içinde ve dışındaki hayatını kronolojik şekilde bulacağınız kitap sizi aynı zamanda minyatür sanatının incelikleriyle de tanıştırıyor.
Kitap da eserleri yer alan sanatçılar: Özcan Özcan Arzu Akbulut, Aysel Güleser Ekşi, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Gülgün Keser, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç, Neslihan Bulut, Tülay İlkar, Zeynep Elçi
Kitapta yer alan eserlerin sergisi 31 Mart' a kadar Çınar Kültür ve Sanat Merkezi Sergi salonunda ziyarete açık olacaktır. Süleymanname kitabı Çınar Kültür ve Sanat merkezinden temin edilebilecektir.
Adres: Çınar Kültür ve Sanat Merkezi Altunizade Mah. Koşuyolu Cad. Atıf Bey sok. No: 5 Üsküdar/İstanbul İletişim: 0216 5450799 Ziyaret Saatleri: Hafta İçi 10:00- 18:00
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