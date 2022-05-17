İSKİ’nin kimyasal atıkları Tekirdağ’da! Çevreciler Kınıklı deresindeki katliama sessiz kaldı





ÇEVREYİ TEMİZLEMESİ GEREKENLER KİRLETİYOR

Ahmet Niyazi Akçalık: Ziraat Mühendisiyim. Derelerin suyu çamur gibi. Kimyasal atık içeren suyla tarım yapılıyor. Burada üretilen sebze ve meyveleri İstanbul halkı yiyor. Çevre felaketini önlemesi gereken İBB, kendisi çevreyi kirletiyor. Yazık.

İlhan Yılmaz: Bu denizde yüzüyoruz. Kirliliğe kamu kuruluşu İSKİ'nin neden olması ayrıca üzücü. Ne yapacağımızı şaşırdık.

Oğuz Yavaş: 3 yıldır Değirmenköy'den gelen su kirli. Çok ağır bir koku var.

Gönül Yılmaz: 3 yıldır balık bile tutulamıyor. Bölgemiz, çiftçiler için de yazlıkçılar için de kabusa dönüştü.