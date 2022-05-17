İSKİ'nin kimyasal atıkları Tekirdağ'da! Çevreciler Kınıklı deresindeki katliama sessiz kaldı
Son dakika haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKi'nin kimyasal atığının Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden denize döktüğü ortaya çıktı. Hükümete yönelik eleştiride sınır tanımayan çevre örgütleri, İstanbul Su İdaresi İSKİ’nin, Marmara denizine kimyasal atık boşaltmasına sessiz kaldı. Kimisi “Haberim yok” dedi kimisi telefona çıkmadı. Vatandaş kızgın.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi İSKİ'nin, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy mevkisinde denize kimyasal atık boşaltması, çevre sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı.
Vatandaş, sorunun hemen çözülmesini istedi. SABAH gazetesinin gündeme getirdiği çevre felaketine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü el koydu. Marmara Denizi'nden numune alan yetkililer, hazırladıkları raporu, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.
HABERLERİ YOKMUŞ!
SABAH'a konuşan çevre dernekleri temsilcileri, İSKİ'nin Marmara Denizi'ne bıraktığı kimyasal atık konusunda bilgi sahibi olmadıklarını iddia ederek açıklama yapmaktan kaçındı.
'BİLMEDİĞİMİZ KONU'
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz: Bilmediğim konu. Çevre Mühendisleri Odası'nı arasanız...
'BİZ SİZİ ARARIZ'
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, SABAH muhabirine, "Konudan haberdar değilim. 1-2 saat sonra ararsanız konuşabiliriz" dedi. Ancak sonra bir daha telefonlara çıkmadı.
'BİLMİYORUM, BAKACAĞIM'
Mimarlar Odası Eski Genel Başkanı Mimar Eyüp Muhcu: Haberlere bakamadım. Bundan sonra bakabileceğim. Somut bilmiyorum. Bakacağım.
TEMA: AÇIKLAMA YOK
Çevre denince "En çevreci biziz" iddiasındaki Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
ÇEVREYİ TEMİZLEMESİ GEREKENLER KİRLETİYOR
Ahmet Niyazi Akçalık: Ziraat Mühendisiyim. Derelerin suyu çamur gibi. Kimyasal atık içeren suyla tarım yapılıyor. Burada üretilen sebze ve meyveleri İstanbul halkı yiyor. Çevre felaketini önlemesi gereken İBB, kendisi çevreyi kirletiyor. Yazık.
İlhan Yılmaz: Bu denizde yüzüyoruz. Kirliliğe kamu kuruluşu İSKİ'nin neden olması ayrıca üzücü. Ne yapacağımızı şaşırdık.
Oğuz Yavaş: 3 yıldır Değirmenköy'den gelen su kirli. Çok ağır bir koku var.
Gönül Yılmaz: 3 yıldır balık bile tutulamıyor. Bölgemiz, çiftçiler için de yazlıkçılar için de kabusa dönüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
- Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?
- Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
- 1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram keşfet neden değişti, ne zaman düzelecek? 16 Mayıs Instagram erişim sorunu
- Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...
- YKS 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Üniversite YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? 3. dönem sınav...