Son dakika: NATO hamlesi sonrası Putin’den Finlandiya ve İsveç’e gözdağı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'e olası katılımını 'büyük bir hata' olarak nitelendirdi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını vurguladı.

Interfax'ın açıklamasına göre Ryabkov "Durum, elbette, koşullar ışığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yanılsamalarına sahip olmamalılar" dedi.

Ryabkov ayrıca "Askeri gerilimin genel seviyesi artacak, bu alanda öngörülebilirlik azalacaktır. Yazık ki sağduyu, bazı hayali hükümlere karşı kurban ediliyor" dedi.