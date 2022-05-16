Son dakika: NATO hamlesi sonrası Putin'den Finlandiya ve İsveç'e gözdağı!
Son dakika haberine göre Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına yönelik "Büyük bir hata olur" açıklamasında bulundu. Rusya ayrıca bu adımın "geniş kapsamlı sonuçları olacağını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise NATO üyeliğinin Rusya'ya tehdit oluşturmayacağını ancak 'tepkileri' tetikleyebileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'e olası katılımını 'büyük bir hata' olarak nitelendirdi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını vurguladı.
Interfax'ın açıklamasına göre Ryabkov "Durum, elbette, koşullar ışığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yanılsamalarına sahip olmamalılar" dedi.
Ryabkov ayrıca "Askeri gerilimin genel seviyesi artacak, bu alanda öngörülebilirlik azalacaktır. Yazık ki sağduyu, bazı hayali hükümlere karşı kurban ediliyor" dedi.
PUTİN'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin ise konuya ilişkin açıklamasında "Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile problemi yok, NATO'nun genişlemesi problem" dedi.
Putin ayrıca "İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz" ifadelerini kullandı.
RUS TELEVİZYONLARINDA NÜKLEER UYARISI YAPILMIŞTI
Rus devlet televizyonu da dün, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söylemişti.
Russia 1'de sürece ilişkin konuşan bir yorumcu, "Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar. İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğü an, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırmak ve tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak" demişti.
MEDVEDEV DE UYARMIŞTI
Rusya Eski Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de haftalar önce, Rusya'nın NATO'nun Nordik genişlemesine yanıt olarak Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad dış bölgesine nükleer silahlar ve hipersonik füzeler yerleştirebileceğini söylemişti.
Askeri uzmanlar bunun Rusya'nın nükleer konusundaki en net uyarısı olduğunun altını çizdi ve bu açıklamalar ile birlikte Rusya'nın çeşitli alternatif planlar kurabileceğini ifade etti.
KREMLİN: SONUÇLARINI YAKINDAN İZLEYECEĞİZ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurma kararı almalarını değerlendirdi.
Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'le herhangi bir sınır anlaşmazlığının bulunmadığına dikkati çeken Peskov, "Öte yandan, Ukrayna NATO'ya katılsaydı Rusya NATO üyesi bir devletle sınır anlaşmazlığı yaşayacaktı ve bu da tüm bölgede ciddi güvenlik tehlikeleri yaratırdı." diye konuştu.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının olası sonuçlarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini anlatan Peskov, "Finlandiya ve İsveç'n NATO'ya katılımının kıtamızdaki (Avrupa) güvenlik mimarisini güçlendireceğine veya iyileştireceğine ikna olmadık." dedi.
Peskov, söz konusu süreç nedeniyle endişe duyduklarını vurgulayarak, "Bu bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının, mutlak suretle sağlanması gereken güvenliğimiz açısından ne tür sonuçları olacağını çok yakından izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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