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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları NATO üyeliğini konuşmak için Ankara'ya geliyor!

Son dakika: Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları NATO üyeliğini konuşmak için Ankara'ya geliyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları NATO üyeliğini konuşmak için Ankara’ya geliyor!

Son dakika haberi... Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlarının resmi temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelecekleri açıklandı.

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