Gerilim tırmanıyor! Finlandiya ve İsveç'in NATO hamlesi sonrası Rusya'dan nükleer gözdağı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi devam ederken İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği bölgede tansiyonu daha da yükseltti. Savaş öncesi NATO'ya girmeyi düşünmediğini dile getiren iki ülke liderlerinin yaptıkları açıklamaların ardından Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı geldi.