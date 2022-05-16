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Haberler Galeri Gerilim tırmanıyor! Finlandiya ve İsveç'in NATO hamlesi sonrası Rusya'dan nükleer gözdağı

Gerilim tırmanıyor! Finlandiya ve İsveç'in NATO hamlesi sonrası Rusya'dan nükleer gözdağı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi devam ederken İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği bölgede tansiyonu daha da yükseltti. Savaş öncesi NATO'ya girmeyi düşünmediğini dile getiren iki ülke liderlerinin yaptıkları açıklamaların ardından Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı geldi.

Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:37
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Gerilim tırmanıyor! Finlandiya ve İsveç’in NATO hamlesi sonrası Rusya’dan nükleer gözdağı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme isteği gerilimi bir anda artırdı. Daha önce 'vururuz' tehdidinde bulunan Rusya'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

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Gerilim tırmanıyor! Finlandiya ve İsveç’in NATO hamlesi sonrası Rusya’dan nükleer gözdağı

Ukrayna'da savaş neredeyse 3 aydır devam ediyor. Rusya gerçekleştirdiği 'özel askeri harekatın' gerekçelerinden biri olarak NATO'yu gösteriyor. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme durumları Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.

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Gerilim tırmanıyor! Finlandiya ve İsveç’in NATO hamlesi sonrası Rusya’dan nükleer gözdağı

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in NATO kararının ardından bir son dakika açıklaması da Finlandiya'dan geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya resmen başvuracaklarını açıkladı.

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Gerilim tırmanıyor! Finlandiya ve İsveç’in NATO hamlesi sonrası Rusya’dan nükleer gözdağı

Bu açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düşerken Rus televizyonlarında konuya ilişkin uzmnalardan çarpıcı açıklamalar geldi.

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Gerilim tırmanıyor! Finlandiya ve İsveç’in NATO hamlesi sonrası Rusya’dan nükleer gözdağı

BAŞKA SEÇENEK KALMAYACAK

Rossiya One'a konuşan bir uzman 'İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırarak dengesizliği ve yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak.' ifadelerini kullandı.