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FETÖ üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan liste

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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FETÖ üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı! İşte Resmi Gazete’de yayımlanan liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı. FETÖ temizliğinin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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