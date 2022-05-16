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İsveç'ten Türkiye'ye ikna ziyareti! Başkan Erdoğan'dan net yanıt: Yorulmasınlar

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Giriş: 16.05.2022 20:20
Başkan Erdoğan, "İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri konuşturuyorlar. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü geleceklermiş, bizi ikna için mi gelecekler? Kusura bakmasınlar." dedi..
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