16 Mayıs 2022, Pazartesi
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İsveç'ten Türkiye'ye ikna ziyareti! Başkan Erdoğan'dan net yanıt: Yorulmasınlar
Başkan Erdoğan, "İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri konuşturuyorlar. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü geleceklermiş, bizi ikna için mi gelecekler? Kusura bakmasınlar." dedi..