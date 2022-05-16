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Son dakika: İsveç ve Finlandiya teröristleri vermiyor!

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: İsveç ve Finlandiya teröristleri vermiyor!

Son dakika haberi... İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile terör örgütü PKK üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine kayıtsız kaldı.

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