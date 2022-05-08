Halil Falyalı soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte örgüt şeması

GÖZCÜ VE ŞOFÖR ÖRGÜT ÜYESİ

Şemada kendisine örgüt üyesi olarak yer bulan isimler arasında, tetikçileri olay yerine götüren şoför Veysel Sare, cinayet esnasında gözcülük yapan Musa Çiçek de yer aldı.

Diğer örgüt üyesi Abdurrahman Çelik ise cinayette gözcülük ve şoförlük yapan Veysel Sare ve Musa Çiçek'in kullandıkları cep telefonları hatlarının çıkarılması için kimliğini kullandırtan isimdi. Bu hatları çıkartan isim ise örgüt üyesi Ender Yıldız oldu.