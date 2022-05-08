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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

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Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

Son dakika haberi... Anneler Günü vesilesiyle mesaj yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

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