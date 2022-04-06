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Halil Falyalı'nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı! İşte o ifade

KKTC'deki otel, casino, kumarhane ve sanal bahis işleriyle bilinen ve geçen şubatta öldürülen Halil Falyalı'nın, 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütü üyesi Osman Hacısüleymanoğlu'nun 2006-2015 yılları arasında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada tanıklık yaptığı ortaya çıktı. Falyalı'nın, Hacısüleymanoğlu'nun Kıbrıs'ta iş yapmak için geldiğine dair yeminli tanıklık yapmak için, pasaportuyla birlikte mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Mahkemenin Falyalı'nın, 'Uyuşturucu ticareti değil, otel satışı yaptık' tanıklığı sonrası Osman Hacısüleymanoğlu hakkında beraat kararı verdiği gün yüzüne çıkarken, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:23
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Halil Falyalı’nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı! İşte o ifade

'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütü üyesi Osman Hacısüleymanoğlu'nun yargılandığı uzatmalı uyuşturucu davasından KKTC'de geçtiğimiz Şubat ayında silahlı saldırı sonucu vefat eden Halil Falyalı çıktı.

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Halil Falyalı’nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı! İşte o ifade

Falyalı'nın Hacısüleymanoğlu'nun beraat etmesinde tanıklık yaptığı öğrenildi. 2006 yılında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

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Halil Falyalı’nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı! İşte o ifade

Yargılamada, Hacısüleymanoğlu'nun yurtdışından kaçak yollarla temin ettiği uyarıcı maddeyi, ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde satışa sunduğu ve uyuşturucu madde pazarı oluşturduğu iddia edildi.

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Halil Falyalı’nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı! İşte o ifade

Teknik takiple elde edilen tape kayıtlarında, Kıbrıs'ta oluşan ticaret ağı ifşa olurken, Osman Hacısüleymanoğlu bu tapelerin, arazi satışıyla ilgili olduğunu, uyuşturucu madde olmadığını iddia etti.

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Halil Falyalı’nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı! İşte o ifade

Yargılama sonrası 15 yıl hapis ve 200 bin adli para cezası alan Hacısüleymanoğlu, cezaya itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gitti. Yargıtay, kararı onadı. Hacısüleymanoğlu, Yargıtay kararı sonrası cezaevine gönderildi.