Halil Falyalı'nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı! İşte o ifade

KKTC'deki otel, casino, kumarhane ve sanal bahis işleriyle bilinen ve geçen şubatta öldürülen Halil Falyalı'nın, 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütü üyesi Osman Hacısüleymanoğlu'nun 2006-2015 yılları arasında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada tanıklık yaptığı ortaya çıktı. Falyalı'nın, Hacısüleymanoğlu'nun Kıbrıs'ta iş yapmak için geldiğine dair yeminli tanıklık yapmak için, pasaportuyla birlikte mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Mahkemenin Falyalı'nın, 'Uyuşturucu ticareti değil, otel satışı yaptık' tanıklığı sonrası Osman Hacısüleymanoğlu hakkında beraat kararı verdiği gün yüzüne çıkarken, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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