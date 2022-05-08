CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Son dakika haberine göre: Bolu Belediyesi, Çakmaklar Mezarlığı’nın ortasından araç yolu geçirmeye kalktı. Vatandaşlar "Burada yakınlarımız yatıyor" diyerek araçların önüne yatıp kazıyı durdurmak istedi. İş makinesi mezarlığa daldı, insan kemikleri çıkınca kazı durduruldu.
Tepkilere kulaklarını tıkayan Başkan Özcan "Bu yolu yapmazsam adam değilim, kazıyı başlatın" emri verdi. İş makinesi mezarlığa daldı, insan kemikleri çıkınca kazı durduruldu.
Bolu Belediyesi, Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması için harekete geçti. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.
Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir vatandaş, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu.
Mahalle Muhtarı İsmail Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim burada yatan mezarlarımız var. Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.
Ortamın gerginleşmesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan muhtar Candan'ı telefonla aradı. Candan "Tanju Bey sizi herkes dinliyor şu anda. Bu yol neden yapılıyor?" diye sordu.
'O YOLU AÇMAZSAM ADAM DEĞİLİM'
Yol yapılma kararının eski yönetime ait olduğunu söyleyen Özcan ise, "Ben de o yolu açmazsam adam değilim" yanıtını verdi.
Ekipler tüm tepkilere Özcan'ın talimatı üzerine güzergahta bulunan 2 ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine çalışmalara ara verildi.
MEZARLIKLARI TAHRİP EDEMEZSİNİZ
Olay yerine gelen AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın "Allah aşkına böyle bir usul var mı? Herhangi bir yerden geçin ama mezarlık burası. Etmeyin ya. Mezarlıklar ve şehitlikler, mezarlar bozulamaz.
Tahrip edilemez, kirletilemez. Bunun için bakanlıktan da izin gerekiyor. İmar düzenlemesi olması yeterli değil" dedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Aydın arasında tartışma çıktı.
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