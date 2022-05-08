CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepkiler dinmiyor! ’Sizin ölülere de mi saygınız yok’





Mahalle Muhtarı İsmail Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim burada yatan mezarlarımız var. Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.