CHP’li Ekrem İmamoğlu İBB’yi böyle batırdı! Bir yemeğe 603 bin TL

NASIL BOĞAZINDAN GEÇTİ

Vatandaşlar ve siyasiler de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temsili karşılamayı İBB'ye ait lüks tesisler yerine Çırağan Palace Kempinski'de yapmasını eleştirdi.

İşte o tepkiler:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta: İBB'ye ait onlarca yemek yeme yeri varken 603 bin 316 lira 80 kuruşluk yemek hizmeti nasıl alındı?