Ekrem İmamoğlu’nun seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da toplu taşıma üvretlerine gelen yüzde 40 zam İstanbullular tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında yapmış olduğu konuşma sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu konuşmasında İstanbul'da ulaşım ücretlerinin sembolik değerlere düşeceğini ifade ederken, ilk yarım saat içinde yapılan tüm aktarmaların ücretsiz olacağını belirtmişti.