06 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'nun seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'nun seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2022 22:34
İstanbul'da toplu taşıma üvretlerine gelen yüzde 40 zam İstanbullular tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında yapmış olduğu konuşma sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu konuşmasında İstanbul'da ulaşım ücretlerinin sembolik değerlere düşeceğini ifade ederken, ilk yarım saat içinde yapılan tüm aktarmaların ücretsiz olacağını belirtmişti.
5 market gıda terörünü tetikliyor
"5 market gıda terörünü tetikliyor"
Ekrem İmamoğlu’nun seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu
Ekrem İmamoğlu'nun seçimler öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu
Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu’na zam protestosu
Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu'na zam protestosu
Erdoğan: Yarım düzine muhteris...
Erdoğan: Yarım düzine muhteris...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan enflasyon mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon mesajı
FETÖ’nün dolandırıcı ağı!
FETÖ’nün dolandırıcı ağı!
Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
Alzheimer hastalığı tarihe karışabilir!
Alzheimer hastalığı tarihe karışabilir!
Marmara’da oksijen tükendi!
Marmara'da oksijen tükendi!
Mahsur kalan uçaklar ilk kez A Haber’de
Mahsur kalan uçaklar ilk kez A Haber’de
ABD’nin işkence hapishaneleri!
ABD’nin işkence hapishaneleri!
Halk TV’de İBB’ye tepki: Yüzde 40 ağır bir zam!
Halk TV'de İBB'ye tepki: Yüzde 40 ağır bir zam!
Daha Fazla Video Göster