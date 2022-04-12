İstanbullu karla mücadele ederken İsviçre'ye tatile giden Murat Ongun kendini savundu: Nereden bilebilirdim? İmamoğlu 'bak keyfine' dedi
Kış mevsiminin yoğun yaşandığı dönemde İstanbul'da etkili olan ve hayatı felç eden kar yağışı esnasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda İngiliz Büyükelçiyle görüntüleri, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin kendisini savunan Ongun, tatilinin Uludağ'daki bir tatilden daha ucuza geldiğini söylerken "Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını" dedi. Diğer yandan kar yağışının etkili olduğu saatlerde İmamoğlu ile görüştüğünü söyleyen Ongun, İmamoğlu'nun kendisine "Bak keyfine" dediğini belirtti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda kente yağan karda sınıfta kalmış, vatandaşlar büyük sıkıntı çekmişti.
KAR BASTIRDIĞINDA BİRİ BALIKÇIDA BİRİ KAYAKTA
Karın etkisini artırdığı dakikalarda İmamoğlu'nun Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile görüştüğü ortaya çıkmış, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yurt dışında tatilde olduğu belgelenmişti.
Kamuoyuna yansıyan gelişmeler sonrası kendisini savunan Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim." diye konuşmuştu.
"TATİLİM ULUDAĞ TATİLİNDEN UCUZDU"
Katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tatilim Uludağ tatilinden daha ucuz" iddiasında bulundu.
"NEREDEN BİLEYİM İSTANBUL'A KAR YAĞACAĞINI"
Ongun, faturasını kamuoyuyla paylaşmayacağını yenilerken, kendisine yöneltilen, "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine ise, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." diyerek yanıt verdi.
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