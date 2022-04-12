İstanbullu karla mücadele ederken İsviçre’ye tatile giden Murat Ongun kendini savundu: Nereden bilebilirdim? İmamoğlu ’bak keyfine’ dedi





"NEREDEN BİLEYİM İSTANBUL'A KAR YAĞACAĞINI"

Ongun, faturasını kamuoyuyla paylaşmayacağını yenilerken, kendisine yöneltilen, "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine ise, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." diyerek yanıt verdi.