CHP’nin "şehit" hazımsızlığı azdı! 'Her yere şehit ismi mi vereceğiz'

AK Parti Meclis üyesi Yaşar Açıkbaş, Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada Akdeniz ilçesinde yapımı tamamlanan bir parka Eren Bülbül adının verilmesi önergesine CHP ve HDP'li meclis üyeleri tarafından ret verilmesine tepki gösterdi. Açıkbaş, "Ya olduğumuz gibi görüneceğiz. Ya da göründüğümüz gibi olacağız. Hadi ret veren diğer arkadaşları biliyoruz, onlar göründükleri gibi davranıyorlar. Peki ya CHP neden ret oyu verdi? Yarın diğer şehitlerimizin isimlerini de mi kaldıracaksınız?" diyerek gösterdi.