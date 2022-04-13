Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Lokman Çağırıcı nereli?
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Lokman Çağrıcı'nın hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Lokman Çağırıcı nereli?
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Çağırıcı, istifa nedenini "kalp sorunlarının tekrarlaması" olarak açıkladı. İşte, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında?
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.
Çağırıcı'nın açıklamasında, "Daha önce mevcvut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa ettim." ifadeleri yer aldı.
LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?
1965 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı, 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.
1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul oldu.
Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.
11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi.
29 Mart 2009'daki Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlığı görevine seçilen, Çağırıcı, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde de yüzde 57.25 oy alarak Bağcılar'a hizmet etme fırsatı buldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 57.89 oy oranına ulaşan Çağırıcı, 3. Kez Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine seçildi.
Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS'ın 2. Başkan Vekili, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Üyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Mütevelli Heyeti Üyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor. Çağırıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.
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