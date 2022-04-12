İmamoğlu efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyor! ABD ile yapılan gizli görüşme neden yapıldı? Tek amaçları Erdoğan'ı devirmek...
ABD Kongre Üyesi William R. Keating'in CHP Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin "İBB Başkanı ile görüştük. Bu oynamamız gereken bir kart." sözlerini kullanmasını AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk A Haber ekranlarında yorumladı. Şentürk "Bunların tek derdi ne pahasına olursa olursa Erdoğan'ı düşürmek. Efendileri onlardan bunu istiyor. Onlar da efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyorlar. " ifadelerini kullanırken ABD'nin şu an CHP'nin içini dizayn etmekle meşgul olduğunu vurguladı.
ABD Kongre Üyesi William R. Keating'in CHP Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin "İBB Başkanı ile görüştük. Bu oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var." kullandığı sözlerini AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk A Haber ekranlarında değerlendirdi.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ GÖSTEREMEZLER ÇÜNKÜ MİLLİ DEĞİLLER
İmamoğlu'na muhalefet tepki gösteremez. Çünkü fikirleri milli değil. CHP'nin bugünkü siyasetçilerinin ne kadar milli olduklarını zaten görüyoruz. Milli duruş sergilemekten aciz bir muhalefete sahibiz.
ABD POKER MASASI OLARAK GÖRÜYOR
ABD dünyayı poker masası olarak görürken, böyle kartlar oynaması kendi bileceği iş. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Burada büyük bir sapkınlık var.
SÖZDE MİLLİ SİYASETÇİLER SANDIĞA GÖMÜLECEK
ABD'nin poker masasında kart olmayı kabul eden sözde milli siyasetçileri halkımız ilk seçimde sandığa gömecektir.
DERDİ İSTANBUL DEĞİL
Belediye Başkanı bölge bir görüşme yapma hakkı yok. Ama onun derdi İstanbul'un sorunlarını çözmek değil. Derdi İstanbul olsa kar yağdığında kayağa gitmezdi.
EFENDİLERİ ONLARDAN BUNU İSTİYOR
Bunların tek derdi ne pahasına olursa olursa Erdoğan'ı düşürmek. Efendileri onlardan bunu istiyor. Onlar da efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyorlar. Ama bu böyle yürümez. Türkiye tasarlanan bir ülke olmaktan artık çıktı.
ALLAYIP PULLADILAR
Bir de Keating temaslarımız sürüyor dedi. 17-25 Aralık öncesi de birileri ABD'ye gitmişti. ABD ve batının şu an bir karın ağrısı var. İmamoğlu'nu allayıp pullayıp bir şekilde İBB'nin başına getirdiler. Oradan da cumhurbaşkanlığına yürütmek istediler. Kendi Recep Tayyip Erdoğan'ları yaratmak istediler.
ABD CHP'NİN İÇİNİ DİZAYN ETMEKLE MEŞGUL
ABD, İmamoğlu ile Erdoğan'ı deviremeyeceğini gördü. ABD şu an CHP'nin kendi içini dizayn etmekle meşgul.
NE OLMUŞTU?
ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde "Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD'nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek" başlıklı bir oturum düzenledi.
Toplantıya başkanlık eden William R. Keating, Türkiye'nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüklerini söyledi.
Dış İlişkiler Komitesi'nin alt komitelerinden birinin başkanlığını da yapan Keating'in sözleri, İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar krizi sırasında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yaptığı gizli görüşmeyle birlikte düşünüldüğünde, "Başka görüşmeler de mi var?" sorusunu akıllara getirdi. İmamoğlu, Türkiye'nin yönünün NATO ve Batı olması gerektiği konusunda defalarca görüş belirtmişti.
"DAHA FAZLA BEKLEYEMEYİZ, ONLARI BUNUN İÇİNE ÇEKMELİYİZ"
Beş dakikalık söz hakkının önemli kısmını Türkiye'nin hizadan çıkmasına ayıran ABD'li parlamenter Keating, Türkiye'nin ABD'yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:
"Rusya'yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."
"İBB BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK, TÜRKİYE'NİN BU NOKTAYA GELMESİ İÇİN BEKLEYEMEYİZ"
"ABD yaptığından farklı olarak ne yapabiliriz?" diyen Keating, sözlerine şöyle devam etti:
"İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir.".
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...
- 2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvurusu ne zaman, şartlar neler, kılavuz yayımlandı mı?
- A101 iPhone 13 geldi mi, ne zaman gelecek? A101 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı? Aktüel fiyatı...
- "Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir" 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...
- Kabine Toplantısı canlı izle! 12 Nisan Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izle...
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 12 Nisan Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram ikramiyesi, tatil süresi...
- Başkan Erdoğan açıklıyor... Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
- Shiba Inu neden yükseldi? 🚀 Shiba coin Robinhood listelendi mi? Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? SON DAKİKA
- Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 13 Nisan mazot, benzin, LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları
- Dolar kuru son dakika: ABD enflasyon verisi sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?
- AÖF final sınavı ne zaman? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ayın kaçında yapılacak?
- BİLSEM ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Bireysel değerlendirme ne zaman?