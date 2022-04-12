İmamoğlu efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyor! ABD ile yapılan gizli görüşme neden yapıldı? Tek amaçları Erdoğan’ı devirmek...

"DAHA FAZLA BEKLEYEMEYİZ, ONLARI BUNUN İÇİNE ÇEKMELİYİZ"

Beş dakikalık söz hakkının önemli kısmını Türkiye'nin hizadan çıkmasına ayıran ABD'li parlamenter Keating, Türkiye'nin ABD'yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:

"Rusya'yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."

"İBB BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK, TÜRKİYE'NİN BU NOKTAYA GELMESİ İÇİN BEKLEYEMEYİZ"

"ABD yaptığından farklı olarak ne yapabiliriz?" diyen Keating, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir.".