Batı medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı her gün manşet yapıyor!
Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa son vermek için Türkiye, büyük çaba sarf ediyor. Son müzakerenin adresi Dolmabahçe iken, Batı Türkiye'nin barış görüşmelerine etkisini öve öve bitiremedi. Son olarak Alman Der Tagesspiegel gazetesi, "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceğini" yazdı.
Almanya basınından Der Tagesspiegel gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi" başlıklı haberinde, Türkiye'nin duruşunu analiz etti.
LİDERLERLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞME
Haberde, yalnızca Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında Başkan Erdoğan'ın, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığı anımsatıldı.
Erdoğan'ın, savaşın iki tarafı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
"ERDOĞAN, ULUSLARARASI SAHNEYE ÇIKTI"
Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için "Destekçileri, şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor." denildi.
Ayrıca Erdoğan'ın, Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.
"TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı.
Türkiye'nin devreye girmesinin "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceği" ifade edildi.
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