Dünya basını İstanbul’daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

HER İKİ TARAF İÇİN DE DİPLOMATİK MÜZAKERECİ



Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki savaşan taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı. Erdoğan her iki tarafta da iyi ilişkilere vurgu yapıyor. Türkiye için hem Rusya hem de Ukrayna Karadeniz'de iyi komşular. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasından kaçınan tek üye oldu.