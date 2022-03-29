29 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya basını İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Dünya basını İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için harcadığı yoğun mesai sonuç vermeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor. Müzakere öncesi Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunurken, dünya basını manşetlerden verdi. Çıkan haberlerdeki "Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı" ve "haftanın şahsiyeti" ifadeleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 14:12
  • 1
  • 15
Dünya basını İstanbul’daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul'da yapılması üzerine dünyadaki tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Savaşın başladığı günden beri arabulucu ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenen Türkiye'nin konumu dünya basınında geniş yer aldı. Alman gazeteci Wolfram Weimer, "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlıklı makalesinde, "Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor" ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Dünya basını İstanbul’daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da "Haftanın Şahsiyeti" köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verdi. "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

  • 3
  • 15
Dünya basını İstanbul’daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

AVRUPA DEĞİL, ERDOĞAN ORGANİZE EDEBİLDİ

Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyleyen Weimer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.

  • 4
  • 15
Dünya basını İstanbul’daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

DÜNYA İSTANBUL'A BAKIYOR

İstanbul'daki müzakere görüşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Weimer, şunları söyledi;

"Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, Türk metropolünde ateşkes hakkında görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda şahsen anlaştı. Bakanlar düzeyindeki ilk görüşmeler 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleşti. Erdoğan, Putin'in Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çekilmesi gerektiğini formüle ediyor.

  • 5
  • 15
Dünya basını İstanbul’daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

HER İKİ TARAF İÇİN DE DİPLOMATİK MÜZAKERECİ

Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki savaşan taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı. Erdoğan her iki tarafta da iyi ilişkilere vurgu yapıyor. Türkiye için hem Rusya hem de Ukrayna Karadeniz'de iyi komşular. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasından kaçınan tek üye oldu.