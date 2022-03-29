29 Mart 2022, Salı
Dünya basını İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakeresini konuşuyor! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için harcadığı yoğun mesai sonuç vermeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor. Müzakere öncesi Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunurken, dünya basını manşetlerden verdi. Çıkan haberlerdeki "Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı" ve "haftanın şahsiyeti" ifadeleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.03.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 14:12
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