Türkiye’nin Avrupa için kıymeti İngiliz basınında: Tek seçenek bu

"İSRAİL OLUMLU BAKIYOR"

Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde enerji ortaklığının kilit role sahip olabileceğinin altı çizilen haberde, Türk bir yetkilinin "İsrail ile yakın zamanda bir yakınlaşma oldu ve Avrupa'ya aktarılacak doğalgazın Türkiye'den geçmesini istiyoruz. İsrail buna olumlu bakıyor. Bazı görüşmeler yapıldı. Bunu gerçekleştirecek bir irade var." dediği yazıldı.