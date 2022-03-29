Türkiye'nin Avrupa için kıymeti İngiliz basınında: Tek seçenek bu
Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle Avrupalı birçok devlet, enerji devi olan ülkeye yaptırım kararları aldı. Avrupa'da ciddi enerji krizi yaşanması gündeme gelirken Rus gazına alternatif arayan Avrupa için Türkiye ile İsrail arasında oluşturulması planlanan boru hattı ön plana çıktı. Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un görüşmesinin ardından bu alternatif daha da güçlendi.
Rusya Ukrayan savaşının ardından verilen yaptırım kararları sonrası enerji krizi ile karşı karşıya kalan Avrupa Rus gazına alternatif arıyor. türkiye ve İsrail arasında orluşturulması planlanan boru hattı ise İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasında en uygun rota olduğu düşünülüyor.
DENİZALTI BORU HATTI İNŞASI
Reuters'ta yer alan bir haberde,Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı şu günlerde Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı belirtildi. Haberde, yıllar önce ortaya atılan Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşasının gündeme geldiği ifade edildi.
TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR
Avrupa Birliği, geçen yıl tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti. Rusya'dan 'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'nın bu boru hattı ile İsrail'deki doğal gazın türkiye üzerinden aktarılması düşünülüyor.
Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğalgaz alanındaki iş birliğinin bu ülkeyle ilişkiler konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çektiği hatırlatıldı.
SOMUT KARARLAR ALINABİLİR
Erdoğan ayrıca, yıllardır devam eden söz konusu boru hattı fikrini canlandırmak için ilgili bakanları İsrail'e gönderebileceğini dile getirdi.
Üst düzey bir Türk yetkili, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu ayın başlarında Ankara'yı ziyaret etmesinden bu yana görüşmelerin sürdüğünü, boru hattı için önerilen rota ve katılımcı taraflar konusunda önümüzdeki aylarda "somut kararların" alınabileceğini dile getirdi.
"İSRAİL OLUMLU BAKIYOR"
Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde enerji ortaklığının kilit role sahip olabileceğinin altı çizilen haberde, Türk bir yetkilinin "İsrail ile yakın zamanda bir yakınlaşma oldu ve Avrupa'ya aktarılacak doğalgazın Türkiye'den geçmesini istiyoruz. İsrail buna olumlu bakıyor. Bazı görüşmeler yapıldı. Bunu gerçekleştirecek bir irade var." dediği yazıldı.
"TÜRKİYE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"
İsrail gaz sektöründen üst düzey bir yetkili de "Türkiye, hem iç tüketimi hem de Avrupa'nın güneyindeki ülkelere açılan bir kanal olması nedeniyle büyük ilgi görüyor." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen tarih: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Lise adayları dikkat!
- Son dakika: KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir?
- Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullarda 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?
- ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son duyurular
- Kara bulutlar üzerine çöktü! Tabir-i caizse final havası esiyor! Üç Kuruş'ta sular durulmuyor...
- Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...
- AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?
- Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?
- Asgari ücret zammı son dakika: "Temmuz ayında zam gelecek" Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?
- Macar mucit von Kempelen'in 1770'te "icat ettiği" "Mekanik Türk" içlerinde Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin'in de olduğu birkaç rakibe karşı hangi oyunu oynamış ve çoğunu kazanmıştır?
- Bir röportajında "Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki" diyen kimdir?
- KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...