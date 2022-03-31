31 Mart 2022, Perşembe
Özbek basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Giderek güçleniyor
Özbekistan'da yayınlanan tüm ulusal gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sona eren iki günlük Özbekistan ziyaretini ilk sayfalarından duyurdu. Yeni Özbekistan, Halk Sözü, Özbekistan Avazı, Pravda Vostoka, Narodnoe Slovo, Milli Diriliş ve 21. Yüzyıl gazeteleri, Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini manşetten verdi.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:26
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