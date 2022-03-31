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Özbek basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Giderek güçleniyor

Özbekistan'da yayınlanan tüm ulusal gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sona eren iki günlük Özbekistan ziyaretini ilk sayfalarından duyurdu. Yeni Özbekistan, Halk Sözü, Özbekistan Avazı, Pravda Vostoka, Narodnoe Slovo, Milli Diriliş ve 21. Yüzyıl gazeteleri, Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini manşetten verdi.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:26
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Özbek basını Başkan Erdoğan’ı konuşuyor! Giderek güçleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında geniş yer aldı.

Özbekistan'ın resmi haber ajansı UzA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili yayınladığı haberi, okurlarına "Özbek-Türk iş birliğinin gelişmesinde yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla duyurdu.

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Özbek basını Başkan Erdoğan’ı konuşuyor! Giderek güçleniyor

Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğu, 1996 yılında iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalandığı hatırlatılan haberde, "Halklarımız asırlık tarihi, ortak dili, dini, değerleri ve gelenekleri ile birbirlerine sıkıca bağlıdır. Bugün ülkeler arasında karşılıklı güvene dayalı dostluk ilişkileri giderek güçleniyor." ifadelerine yer verildi.

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Özbek basını Başkan Erdoğan’ı konuşuyor! Giderek güçleniyor

Görüşmelerin sonunda taraflar arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik bir dizi anlaşmanın imzalandığı kaydedilen haberde, bu çerçevede Türkiye'nin Anadolu Ajansı ile UzA arasında iş birliği anlaşmasının da imzalandığına dikkat çekildi.

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Özbek basını Başkan Erdoğan’ı konuşuyor! Giderek güçleniyor

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ VERİMLİ VE ANLAMLI GEÇTİ"

Halk Sözü gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini, manşetten verdiği haberle duyurdu. "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkeye ziyareti verimli ve anlamlı geçti" başlığıyla yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29-30 Mart tarihlerinde Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin detaylarına yer verildi. Haberde Özbek ve Türk halklarının yüzyıllar boyunca sıkı tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine sıkıca bağlı olan kardeş halklar olduğu, Türklerin Özbekistan'ı ata yurdu olarak kutsal gördüğü ve sevdiği aktarıldı.

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Özbek basını Başkan Erdoğan’ı konuşuyor! Giderek güçleniyor

Rusça yayınlanan Narodnoe Slovo gazetesi de Erdoğan'ın ziyaretini manşette "Özbekistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem" başlığıyla duyurdu. Haberde, ziyaret kapsamında yapılan Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısında, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli meselelerin ele alındığı, görüşmenin sonunda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 10'a yakın anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni inşa edilen Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk koyduğu aktarılan haberde, Erdoğan'ın bu parkı ziyaret eden ilk yabancı ülke devlet başkanı olduğu vurgulandı.