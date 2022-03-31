Özbek basını Başkan Erdoğan’ı konuşuyor! Giderek güçleniyor

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ VERİMLİ VE ANLAMLI GEÇTİ"

Halk Sözü gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini, manşetten verdiği haberle duyurdu. "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkeye ziyareti verimli ve anlamlı geçti" başlığıyla yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29-30 Mart tarihlerinde Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin detaylarına yer verildi. Haberde Özbek ve Türk halklarının yüzyıllar boyunca sıkı tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine sıkıca bağlı olan kardeş halklar olduğu, Türklerin Özbekistan'ı ata yurdu olarak kutsal gördüğü ve sevdiği aktarıldı.