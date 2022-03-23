Başkan Erdoğan ile Rutte görüşmesi Hollanda basınında geniş yer buldu

Hollanda Başbakanı Rutte'nin 10 yıl aradan sonra Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret önemli bir gelişme olarak görüldü. Kamu yayıncısı NOS, "Rutte, Erdoğan'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı övdü" başlığını kullandı. Haberde, "Bugün ikisi arasında herhangi bir düşmanlık belirtisi yoktu." ifadelerini kullandı.