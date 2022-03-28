Dünya basını Türkiye’yi konuşuyor! Rusya-Ukrayna savaşı...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PUTİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEME OTURDU

28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek Rusya ve Ukrayna heyetlerini ağırlayacak olan Türkiye, barış görüşmelerinde önemli adımlar attı.

Müzakere görüşmelerinin öncesinde ise Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes sürecinde Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.