Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor! Rusya-Ukrayna savaşı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için gösterdiği çaba dünya basınında gündem oldu. Gözler Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapacağı müzakereye çevrildi. Türkiye'nin arabuluculuk rolü dünya basınında "Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor" ifadeleriyle yansıtıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta duyurduğu askeri operasyonla başlayan Rusya Ukrayna savaşında, birinci ay geride kaldı. Savaşın başından bu yana iki ülke arasındaki diplomasi trafiğini yürüten ve arabuluculuk rolünü üstlenen Türkiye, bu kez tarihi görüşmelere ev sahipliği yapıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PUTİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEME OTURDU
28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek Rusya ve Ukrayna heyetlerini ağırlayacak olan Türkiye, barış görüşmelerinde önemli adımlar attı.
Müzakere görüşmelerinin öncesinde ise Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes sürecinde Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşındaki rolü ise bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Başkan Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinin yanı sıra müzakere görüşmeleriyle gündeme gelen Türkiye'den 'arabulucu' olarak bahsedildi.
Haber ajansı Reuters, Başkan Erdoğan'la Putin'in telefon trafiğini gündeme taşırken, Başkan Erdoğan'ın ateşkes ihtimalindeki kararlılığını dile getirdi. Reuters, Erdoğan'ın "Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirttiği" sözlerine dikkat çekti.
France24 de, Türkiye'nin arabulucuk rolünü manşete taşıyanlardan oldu. Ukrayna'da devam eden yıkıcı savaşta diplomasi trafiğini Türkiye'nin yürüttüğünü belirten France24, Türkiye'nin garantör ülke olduğunu söyledi.
Fox News, İstanbul'da yapılacak müzakere görüşmelerini gündeme getirirken, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı konuşmadaki kararlılığına vurgu yaptı.
İngiltere'nin en çok okunan gazetesi Daily Mail de, görüşmeleri manşete taşıdı. Erdoğan'ın Putin görüşmesinin yanı sıra İstanbul'daki barış müzakerelerine yer veren İngiliz gazete, Türkiye'nin diplomatik önemine dikkat çekti.
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