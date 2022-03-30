Dolmabahçe Sarayı'ndaki müzakere dünya basınında! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için harcadığı yoğun mesai sonuç vermeye devam ediyor. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere masasına oturdu. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen müzakere dünya basınında geniş yankı uyandırırken, CNN International "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla bir analiz yayınladı.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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