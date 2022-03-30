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Dolmabahçe Sarayı'ndaki müzakere dünya basınında! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için harcadığı yoğun mesai sonuç vermeye devam ediyor. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere masasına oturdu. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen müzakere dünya basınında geniş yankı uyandırırken, CNN International "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla bir analiz yayınladı.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:48
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Dolmabahçe Sarayı’ndaki müzakere dünya basınında! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerçekleştirilen tarihi zirvelerin 6 ayağı Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası baş başa görüşmeler yapan iki ülke daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

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Dolmabahçe Sarayı’ndaki müzakere dünya basınında! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

TARİHİ GÖRÜŞME

Zirve sonrası ilk açıklama ise Ukrayna heyeti tarafından yapıldı. Ukrayna heyeti "2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz. Güvenlik garantileri sağlanırsa nötr statüye geçeriz. Anlaşmada hiçbir şey AB'ye girmeye engel olmayacak. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz." açıklamasını yaptı. Rusya tarafı ise Ukrayna heyetinin ardından açıklama yaparak "Bazı maddelerde uzlaşıldı" dedi.

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Dolmabahçe Sarayı’ndaki müzakere dünya basınında! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Karadeniz'deki savaşı sona erdirmek isteyen Türkiye, önce Antalya'da Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarını ağırladı, ardından iki ülkenin heyetleri İstanbul'da bir araya geldi.

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Dolmabahçe Sarayı’ndaki müzakere dünya basınında! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

Özellikle son dönemde dünyanın dikkati, arabulucu konumundaki Türkiye'ye çevrilmiş durumda. CNN International'da "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekildi.

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Dolmabahçe Sarayı’ndaki müzakere dünya basınında! Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı

"Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ülke, barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi?" ifadesine yer verilen yazıda, Rus ve Ukraynalı delegasyonların İstanbul'a geldiği hatırlatıldı ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldiği belirtildi.