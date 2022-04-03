Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte Karadeniz'de paniğe neden olan serseri mayınlar böyle imha edildi
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu.
Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor.
Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor." notuyla paylaştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...
- MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 açıköğretim üniversite vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi
- Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda?
- Benzin mazot fiyatı güncel liste: 2022 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir litre fiyatı...
- Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?
- Yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi?
- Mukabele saatleri 2022: Ramazan muhabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta?
- 10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak
- Son dakika deprem: Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? SON DEPREMLER
- AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?