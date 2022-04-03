Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri için düğmeye bastı! Yeni dil yeni söylem
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için düğmeye basarak seçim kampanyasına dönük çalışmalarını başlattı. AK Parti, yeni bir dil ve söylem ile seçmenin karşısına çıkmak istiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için düğmeye bastı, seçim kampanyasına dönük çalışmalarını başlattı. AK Parti, yeni bir dil ve söylem ile seçmenin karşısına çıkmak istiyor.
İKİ ŞİRKET İLE ÇALIŞACAK
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Başkan Erdoğan, her zaman olduğu gibi seçimlere en hazırlıklı giren partinin AK Parti olması için start verdi. Erdoğan, öncelikli olarak kampanyayı yürütecek şirketlerin belirlenmesini istedi. Bu kapsamda iki şirket Erdoğan'a sunum yaptı. Erdoğan'ın bunları beğendiği ve seçim kampanyasını iki şirketle yürütmeyi planladığı bildirildi.Şirketler, sık sık sunumlar yaparak önerilerini ortaya koyacak.
PARTİ DE HAZIRLANIYOR
Bu iki şirketin yanı sıra parti içinde de kampanyaya dönük toplantılar başladı. Kurmaylara, seçimlere dönük "yeni bir hikaye, yeni bir dil ve söylem" hazırlanması için talimat verildi. Toplantılarda, savunma sanayi ve dış politikadaki başarıya vurgu yapılması, ekonomi ve artan fiyatlar için de atılan adımlar ve çözüm önerilerinin sıralanması üzerinde duruluyor.
GRİ ALAN, GENÇLER VE KÜRT SEÇMEN
Son dönemde yapılan araştırmalar daha önce AK Parti'ye oy veren bir grup seçmenin kararsızlara katıldığını yani gri alana geçtiğini gösteriyor. Ancak bu seçmen muhalefet partilerine de oy vermeyi düşünmüyor.
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