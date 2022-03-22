SON DAKİKA! Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi | Son depremler
Son dakika haberine göre: AFAD'ın verilerine göre merkezüssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa olan bir deprem meydana geldi. 07.22’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.
Yerin 14.4 km altında gerçekleşen deprem, saat 07.22'de yaşandı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.22 07:22:09 40.0638 28.6380 14.4 -.- 3.9 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2022.03.21 22:16:53 39.3060 27.6130 8.3 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2022.03.21 21:59:47 37.2343 28.4278 6.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
2022.03.21 21:55:03 38.1175 38.3968 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2022.03.21 21:29:51 37.9290 27.1827 9.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.21 21:13:58 39.4755 32.9527 8.6 -.- 1.6 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2022.03.21 20:59:51 36.5937 28.8452 6.2 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.21 20:59:13 36.5738 28.8317 9.5 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.21 17:53:37 39.1032 33.1967 5.0 -.- 1.6 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2022.03.21 17:18:43 39.5872 41.1222 21.4 -.- 2.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.03.21 15:55:13 40.7662 41.2693 5.3 -.- 1.7 -.- DOKUMACILAR-YUSUFELI (ARTVIN) İlksel
2022.03.21 14:48:31 41.2938 43.3320 20.8 -.- 2.1 -.- KENARDERE-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2022.03.21 14:26:47 37.8608 26.8697 8.6 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.21 13:47:50 37.7820 36.3083 9.4 -.- 2.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.03.21 12:55:49 39.8293 39.0408 7.5 -.- 2.1 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.03.21 12:50:22 37.3415 37.0957 5.0 -.- 1.2 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
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