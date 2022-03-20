20 Mart 2022, Pazar
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Tarihi çınarlara nasıl bakım yapılmalı?
İstanbul'daki çınar ağaçlarının kesilmesi tepkilere neden oldu. 200 yıllık ağaçlar kanser oldukları gerekçesiyle birer birer kesilirken yurdun birçok noktasındaki anıt ağaçlar ise özenle korunuyor. Peki bu ağaçların bakımları nasıl yapılıyor? Yanıtları haberimizde...