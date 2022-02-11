Son dakika: “Elektrik faturamı ödemeyeceğim” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi: Provokasyon peşinde



'FATURAYI ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceği açıklamasıyla ilgili, "Bu sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir.

Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır" dedi.