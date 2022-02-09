Son dakika: Kandil’in ’sivil itaatsizlik’ çağrısına Kılıçdaroğlu’ndan destek! ’’Elektrik faturamı ödemeyeceğim’’

İLK UYAN KILIÇDAROĞLU OLDU: FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM

Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.