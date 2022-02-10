Kılıçdaroğlu’nun "faturamı ödemiyorum" açıklamasına ittifak ortağı İYİ Parti karşı çıktı! AK Parti'den sert tepki: Provokasyon peşinde
Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün elebaşları tarafından verilen ‘faturaları bahane ederek sivil itaatsizlik başlatın’ talimatını ilk uygulayan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda elektrik faturalarına değinerek, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti bile karşı çıkarken, AK Parti'den peş peşe sert tepki geldi.
HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı. Çağrıda örgütlerin faturaları bahane ederek sokağa çıkmaları ve faturaları ödemeyerek 'öz yönetim hakları' doğrultusunda sivil itaatsizlik başlatmaları istenmişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sade vatandaş imajı oluşturmak adına mutfaktan çekilmiş gibi yapılan ve sosyal medya hesabından yayımlanan videolarının geceliği 100 bin liranın üzerinde boğazı gören suit odadan yapıldığı ortaya çıkmıştı.
"FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM" PROVOKASYONU
Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NU İYİ PARTİ'DEN TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'den tepki geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz?" sorusuna "Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.
AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİ
TURAN: KILIÇDAROĞLU PROVOKASYON PEŞİNDE
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük yankı uyandırırken AK Partili Bülent Turan, sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde!" tepkisi gösterdi.
TAYYAR: İYİ NİYETTEN UZAKTIR, GAYRİ CİDDİDİR
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz akşam yaptığı 'elektrik faturası' açıklamalarına tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti'li Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini eleştirdi.
AK Parti'li Tayyar, şunları kaydetti: "Elektrik fiyatlandırmasına ilişkin itiraz ve öneri, demokratik haktır. Ancak Kılıçdaroğlu'nun 'faturamı ödemiyorum' diyerek başlattığı girişim, iyi niyetten uzaktır, gayri ciddidir. Hatta isyana teşviktir, yıkıcıdır. Hak meşru zeminde, siyasi sonuç sandıkta aranır."
HAMZA DAĞ: PROVOKASYON PEŞİNDE
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' açıklamasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Ülke için Türkiye için demokrasilerde gerekli olduğunu, faydası olduğunu biliyoruz. Biz de bazı yerlerde muhalefetiz. İzmir Milletvekiliyim ve İzmir'le ilgili bazı konularda muhalefet yapıyorum. Ülkemizde muhalefet eleştiri, öneri değil, yıkıcılık unsuru haline gelmiş halde. Gezi olaylarında gördük. Kılıçdaroğlu kaos oluşturması çabası içinde. Provokasyon yapıyor. Parti yetkilileri açıklamalarda bulundu. Elektrik fiyatlarına ilişkin çalışmalar yapılacağına dair. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İzmir, İstanbul, Antalya, Adana'da otobüs biletlerine de suya da zam geldi. Büyükşehir belediyelerinde otobüse binerken bilet basmayın mı diyeceğiz? Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanacak bir hadise yok diyemeyiz, var. Vatandaşımız bundan en az hasarla yaşaması kanaatinde olduğumuzu söylüyoruz. Bu konuda olabilecek, bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu. Uzun vadede Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünen, yöneten, yönetmeye talip olanların düşünmesi gereken nokta enerjide dışa bağımlığını kaldırmak. Bizim hamlelerimiz var hep karşımıza kim çıkıyor? Nükleer tesisi kurma konusunda önümüzde engel olanlar kim? CHP ve zihniyeti engel oldu. RES, HES yaparken engel oldu. Karadeniz doğal gazına sevinmediler bile. Enerji bağımlılığını azaltmamız lazım." ifadelerini kullandı.
TEYFİK GÖKSU: GECELİĞİ 100 BİN LİRA OLAN OTEL ODASI İÇİN PARA BİRİKTİRECEK
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Teyfik Göksu, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Bundan sonra evime gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğim." demiş. Anlaşılan kendisi faturaları ödemeyip geçtiğimiz günlerde kaldığı ve geceliği 100 bin lira olan otel odası için para biriktirecek." ifadelerini kullandı.
SAVCI SAYAN: ZATEN CHP'Yİ KARANLIĞA GÖMMÜŞ
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Kılıçdaroğlu CHP genel merkezinin elektrik faturasını ödeyecek mi…? Bence ödemesine gerek yok... Zaten CHP'yi karanlığa gömmüş…" dedi.
HASAN ÇİLEZ: ÇOK ADİ VE HAFİF BİR POLİTİKA
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin.Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa "Ben yaptırdım" demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika." diyerek sert çıktı.
MELİH GÖKÇEK: BU AÇIK İSYANA TEŞVİK
Melik Gökçek, "Bu açık isyana teşviktir… Vatandaş şikayet ederse haklı… Ama senin paran mı yok Kılıçdaroğlu? Gecelik 100.000 tl otele para buluyorsun da elektriğe mi para bulamıyorsun? Lafı kıvırtma… HDP/PKK sokakda isyan… Senden de evlerde isyan… Rolleri mi paylaştınız?" dedi.
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