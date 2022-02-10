Kılıçdaroğlu’nun "faturamı ödemiyorum" açıklamasına ittifak ortağı İYİ Parti karşı çıktı! AK Parti'den sert tepki: Provokasyon peşinde

KILIÇDAROĞLU'NU İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz?" sorusuna "Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİ

TURAN: KILIÇDAROĞLU PROVOKASYON PEŞİNDE

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük yankı uyandırırken AK Partili Bülent Turan, sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde!" tepkisi gösterdi.