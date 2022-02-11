Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde dev FETÖ operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

YAKALANAN FETÖ MESUPLARINDAN '1 DOLAR'IN ÖRGÜT İÇİNDEKİ SIRRI

Öte yandan, örgüt içerisinde hiyerarşik olarak üst sıralarda yer alan kişiler, düzenli olarak söz konusu terör örgütünün Pensilvanya'da yaşayan elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaret ediyor ve Gülen tarafından kendilerine 50-100 dolarlık banknotlar veriliyordu. Bu paralar kişilerce "1 dolar" şeklinde bozdurulup, daha alt kademelere "öğrenci" olarak tabir edilen hücre üyelerine ve TSK'ya sızmış sözde askerlere veriliyordu. Örgütün içinde "müdür", "bölge sorumlusu" şeklinde oluşturulan yapılanmanın tamamında bu paralardan bulunuyordu.

Diğer taraftan, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.