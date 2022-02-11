Kemal Kılıçdaroğlu’nun fatura çıkışı suça teşvik mi? Çarpıcı değerlendirmeler: Soruşturma açılabilir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “fatura ödemeyin” çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Kılıçdaroğlu anayasal suç mu işliyor? Sivil itaatsizlik çağrısına hukukçular ne diyor? Sokak siyasi ile ne amaçlıyorlar? İletişimci / Yazar Ali Saydam, Hukukçu Avukat Serkan Toper ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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