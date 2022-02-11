11 Şubat 2022, Cuma
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Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi

Son dakika haberine göre Van’da MİT ve emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonda 30 adet sahte belge ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan biri tutuklandı.

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