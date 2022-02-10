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HDP'li Garo Paylan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna skandal destek

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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HDP’li Garo Paylan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fatura provokasyonuna skandal destek

CHP ile HDP'nin siyasette sürdürdükleri kirli ittifak 'sivil itaatsizlik' çağrısında da boy gösterdi. HDP'li Garo Paylan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal fatura provokasyonuna destek vererek bu çıkışın 'değerli' olduğunu belirtti. Paylan, "Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medyadan paylaştığı videoda, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu skandal provokasyonuna Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) akıllara zarar destek açıklaması geldi.

HDP'li Garo Paylan, Millet İttifakı ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ödememe provokasyonuna destek vereceklerini duyurdu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNİ DEĞERLİ BULUYORUZ"

Paylan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"PROTESTOYA KATILIYORUZ BİZ DE FATURA ÖDEMEYECEĞİZ"

Sunucunun 'Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Paylan, "Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Fatura provokasyonuna skandal destek "FATURA" PROVOKASYONUNA SKANDAL DESTEK
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