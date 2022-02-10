Kemal Kılıçdaroğlu faturaları ödemiyorum demesinin ardından İSKİ'den "faturaları düzenli ödeyin" çağrısı! CHP'de büyük çelişki

"FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK ÖDEMENİZİ BEKLİYORUZ"

"İstanbul'da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlanmaktadır. Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup, son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz."