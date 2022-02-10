Kemal Kılıçdaroğlu faturaları ödemiyorum demesinin ardından İSKİ'den "faturaları düzenli ödeyin" çağrısı! CHP'de büyük çelişki
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Zamlar geri çekilene kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP İBB'ye bağlı İSKİ'den bir açıklama yapıldı. İSKİ'den yapılan açıklamada "İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli ödemelerini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ''2022 yılı için hesapladığımız elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla 3 milyar TL'ye yükselmiştir. İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli ödemelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
İSKİ'DEN ÖDEYİN ÇAĞRISI
İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının, elektriğe gelen zamları öne sürerek, elektrik faturalarıyla birlikte su faturalarını da ödememe çağrısı yaptıklarının görüldüğü belirtildi.
MALİYETLER ÖNE SÜRÜLDÜ
İSKİ'nin uyguladığı su tarifesinin diğer büyükşehirlerle kıyaslandığı açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki; halihazırda İSKİ'nin uyguladığı 5,56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sıradadır." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'a verilen suyun büyük bir bölümün şehir dışından getirildiği ve bunun da İSKİ'nin elektrik maliyetinin artmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK ÖDEMENİZİ BEKLİYORUZ"
"İstanbul'da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlanmaktadır. Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup, son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz."
"HİÇBİR FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM" DEMİŞTİ
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
HDP'NİN ÇAĞRISI
HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı. Çağrıda örgütlerin faturaları bahane ederek sokağa çıkmaları ve faturaları ödemeyerek 'öz yönetim hakları' doğrultusunda sivil itaatsizlik başlatmaları istenmişti.
SOKAK ÇAĞRISININ ARDINDAN CHP SAHNEDE
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